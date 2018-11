Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:45 - 19 Novembre 2018

Il comune di Bellaria Igea Marina segnala che, per risolvere un problema di dissesto del manto stradale, la porzione di via Chiesa compresa fra il tratto ascendente del cavalcavia (a mare) e l'area di intersezione con la via Chiesa stessa (a monte), è attualmente chiuso al traffico: il provvedimento sarà in vigore indicativamente fino al 15 dicembre, o comunque sino all’ultimazione delle opere di ripristino.