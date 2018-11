Ambasciatore di San Marino in visita in provincia, ricevuto dal Presidente Santi

Attualità

Rimini

| 11:43 - 19 Novembre 2018

Lunedì mattina il presidente della Provincia Riziero Santi ha ricevuto l’ambasciatore d’Italia a San Marino Guido Cerbari.

Durante la visita, che ha permesso al presidente e all’ambasciatore di conoscersi personalmente, sono stati discussi alcuni temi di interesse comune.

In una cornice che vede 15mila italiani residenti nella Repubblica di San Marino e 6mila frontalieri che vi lavorano, a fianco delle collaborazioni in atto, insieme alla Regione, nei campi della sanità, dei rifiuti e della protezione civile, i temi da affrontare, fra gli altri, nei prossimi mesi saranno quelli dei collegamenti (non solo la Consolare ma anche la rete viaria secondaria) e le criticità del sistema idrogeologico.