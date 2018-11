Uno Bianca, diventa un libro la tesi di criminologia sulle personalità dei fratelli Savi

Attualità

19 Novembre 2018

La tesi di criminologia sulle personalità di Fabio e Roberto Savi diventa un libro. L'autrice, Karen Bergami, presenterà 'Spari illegali dalla Uno Bianca' (Pendragon) mercoledì 21 novembre alle 18 a Bologna, alla libreria Ubik in via Irnerio. All'incontro interverrà Valter Giovannini, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello: il magistrato, come pubblico ministero, coordinò le indagini e condusse l'accusa sui delitti bolognesi del gruppo criminale composto per lo più da poliziotti, che seminò una scia di sangue, 24 morti e 100 feriti tra il 1987 e il 1994. Nel lavoro di Bergami, 29 anni, sono analizzati i profili dei due leader della banda. Roberto Savi è descritto come un 'cobra', "psicopatico, calcolatore, freddo, manipolatore, incantatore". Fabio è invece un 'pitbull', "sociopatico, istintivo", uno che "risponde agli attacchi e agisce per frustrazione".