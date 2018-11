Nuoto, Aldebaran Cattolica comincia bene: due ori a Reggio Emilia

Sport

Cattolica

| 08:45 - 19 Novembre 2018

Iniziata sabato 17 novembre nel migliore dei modi la stagione per Aldebaran Cattolica Nuoto ASD, al 7° Trofeo di Reggio Emilia i ragazzi non deludono e conquistano due ori nella prima giornata con Carloni Maria Elena nei 50 rana (record sociale) e Lorenzo Uguccioni nei 50 stile libero. Domenica invece è’ salita in cattedra Cecchini Nicole che ottiene due ori nei 200 misti (record sociale) e 100 rana e due argenti nei 400 stile libero (record sociale) e 200 rana infine record sociale anche per Sara Mancini nei 100 misti.