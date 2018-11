Basket C Gold, gli Angels espugnano Granarolo con una convincente prova di squadra: 71-53

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 22:52 - 18 Novembre 2018

Importante vittoria per i Dulca Angels che espugnano Granarolo per 71 a 53 con una prova convincente sia in difesa sia in attacco. Primo quarto con in quintetto Colombo al posto di Lucchi non ancora al meglio per l’infortunio alla mano che lo aveva tenuto fuori nella partita contro Molinella. Ritmo lento in questo inizio di partita che favorisce il gioco di Granarolo con le due squadre che si rispondono colpo su colpo, il quarto termina 14 a 13, con Bianchi e Bertuzzi protagonisti. Con l’entrata di Lucchi e una miglior difesa, gli Angels nel secondo quarto si portano in vantaggio di una decina di punti anche grazie alle conclusioni dello stesso Lucchi e Russu subentrato a De Martin gravato precocemente di falli. Il secondo quarto vede avanti i Santarcangiolesi per 35 a 24. Al ritorno dagli spogliatoi Granarolo sfodera una difesa più intensa e allungata mentre è Ricky Fornaciari a ergersi protagonista in attacco con una serie di conclusioni in arresto e tiro. Purtroppo Zannoni con due falli offensivi (uno dei quali molto dubbio) è costretto ad accomodarsi in panchina. Il quarto termina sul punteggio di 46 a 39 e un minimo di fiducia da parte della squadra ospite. Nell’ultimo quarto però sempre con una buona difesa e delle scelte offensive più pazienti gli Angels si riportano avanti di 10 punti con Fusco e De Martin protagonisti. Al settimo minuto s’infortuna purtroppo alla caviglia Raffaelli, rientra però Zannoni che con una serie di rimbalzi offensivi e di falli subiti è una spina nel fianco per la difesa di Granarolo. La bomba del + 13 a 2 minuti dal termine di Fusco sancisce la vittoria e la partita termina sul 71 a 53. Ottima prova di squadra con una menzione speciale per Fornaciari molto lucido e preciso nelle conclusioni. Cinque i giocatori in doppia cifra, Zannoni (nella foto) top scorer.

Sabato prossimo partita come sempre ostica in casa, contro Castenaso fanalino di coda della classifica, che vorrà in ogni modo mettere in difficoltà gli Angels.

Il tabellino

Granarolo: Salicini 12, Bianchi 6, Masetti ne, Spettoli 10, Paoloni 8, Nanni, Bernardiniello, Bertuzzi 6, Brigotti ne, Marega 2, Drago ne, Brotza 9. Allenatore: Carrera

Santarcangelo: Zannoni 21, Colombo, Lucchi 11, Fusco 10, Russu 12, Carafa ne, Raffaelli, Buzzone ne, Fornaciari 11, Massaria, De Martin 6. Allenatore: Evangelisti

Arbitri: Casi, Femminella.

Parziali: 14-13 24-35 39-46 53-71