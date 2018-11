Terremoto Rimini, il commento del presidente Ingv: 'ci saranno altre scosse, situazione monitorata'

Attualità

Rimini

20:19 - 18 Novembre 2018

Dopo il terremoto di domenica alle 13.48 potrebbero esserci altre scosse nel riminese. Il presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni, spiega all'Adkronos che "sicuramente ci saranno altre repliche, per questo stiamo monitorando l'evoluzione", sottolineando che nei giorni scorsi c'erano già stati altri due eventi, di magnitudo inferiore al 3. Doglioni ha inoltre evidenziato che nell'area, nel 1916, si verificarono tra maggio e agosto tre fenomeni di magnitudo 5.8, 4.8 e 5.8, a causa della discesa della placca Adriatica sotto l'Appennino. Nel dettaglio Doglioni ha spiegato: "Quello di oggi è un terremoto di magnitudo 4 di tipo compressivo, cioè in cui la crosta viene raccorciata, non dunque superficiale e con meno rischio di potenziali danni perché attutiti dalla profondità", aggiungendo che "Eventi di questo tipo ce ne sono oltre 20-25 l'anno. Molti finiscono senza evoluzione, altri sono forieri di fenomeni sismici molto significativi, altri ancora hanno sviluppi tardivi che possono manifestarsi anche a distanza di anni".