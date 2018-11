Terremoto, a Santarcangelo lunedì scuole regolarmente aperte. Nessun danno a persone ed edifici

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 19:27 - 18 Novembre 2018

In seguito alla scossa di terremoto che ha interessato il territorio di Santarcangelo alle 13,48 di domenica, l’Amministrazione comunale si è attivata fin da subito con sopralluoghi negli edifici pubblici della città, a partire dai plessi scolastici. Nel corso del pomeriggio due squadre di tecnici hanno eseguito le verifiche senza rilevare danni e criticità e pertanto lunedì 19 novembre le scuole saranno regolarmente aperte. Al momento non sono state registrate, inoltre, segnalazioni relative a danni o lesioni a persone e proprietà private. Lunedì i sopralluoghi proseguiranno con le verifiche alle grotte tufacee – chiuse dal primo pomeriggio di oggi in via precauzionale – ai cimiteri e in altri edifici pubblici. L’Amministrazione comunale ringrazia i Vigili del Fuoco e la Questura di Rimini per l’immediata disponibilità e collaborazione.