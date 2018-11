Volley A2 femminile, l'Omag San Giovanni in Marignano ko sul parquet del fanalino di coda Marsala: 3-1

Sport

San Giovanni in Marignano

| 18:54 - 18 Novembre 2018

Inattesa sconfitta dell'Omag San Giovanni in Marignano sul campo del Sigel Marsala fanalino di coda : 3-1. La battuta d'arresto per la formazione di Saja, giunta in Sicilia forte del terzo posto in classifica, figlia di una prestazione opaca. Primi due set in fotocopia che vedono l' Omag avanti nel punteggio ma in entrambi i casi si fanno rimontare perdendo il parziale poi (26-24, 27-15). La Omag rifà capolino aggiudicandosi il terzo set (22-25). Marsala però vince anche il quarto in maniera netta (25-17) intascando l'intera posta in palio.

Nel prossimo turno domenica alle ore 17 al palazzetto di San Giovanni sfida contro il CUS Collegno Torino.