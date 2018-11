Calcio D, Sammaurese beffata a Recanati: va sotto, Pieri fa doppietta e nel recupero arriva il 2-2 di Sivilla

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:45 - 18 Novembre 2018

La Sammaurese (foto pagina fb) raccoglie un ottimo punto su uno dei campi più difficili del girone, quello della Recanatese grandi firme, ma ha accarezzato fino alla fine il sogno del colpaccio.

Il primo tempo si chiude sull'1-0 per i padroni di casa grazie alla rete segnata all'11' da Sivilla con un diagonale di sinistro che non dà scampo a Baldassarri. I padroni di casa al 5' hanno reclamato un rigore per fallo su Palmieri, autore di una pregevole azione solitaria. La Sammaurese si fa viva al 15' con Merciari la cui conclusione viene respinta di piede da Piangerelli. Al 25' gran conclusione di Borrelli dai venticinque metri, Baldassarri respinge in tuffo. Al 28' Sammaurese pericolosa: Pieri conclude da fuori area, la palla rimbalza sulla schiena di un difensore giallorosso mettendo fuori causa Piangerelli ma per fortuna della Recanatese la traiettoria termina al lato; al 39' diagonale di Pieri, palla al lato di pochissimo.

In apertura di ripresa il pareggio della Sammaurese con Pieri, che sfrutta una incertezza della difesa avversaria beffando con un tocco di destro Piangerelli dalla corta distanza. Il bomber ritorna al gol dopo un anno e mezzo. Al 6' Giaccaglia non arriva alla deviazione su cross di Borrelli. Al 22' vantaggio della squadra di Mastronicola ancora con Pieri. Lancio dalla destra, la palla taglia l’area di rigore e l'attaccante in mischia colpisce la sfera: la traiettoria tocca il palo e si insacca. La Recanatese, fin lì impalpabile, cerca il pareggio che arriva al 47' con Sivilla di testa su cross di Borrelli, il migliore dei suoi.

IL TABELLINO

Recanatese-Sammaurese 2-2



RECANATESE: Piangerelli, Dodi (38’st Gambacorta), Monti (27’st Rinaldi), Lunardini (29’st Raparo), Nodari (39’st Marchetti), Colonna, Palmieri, Borrelli, Sivilla, Olivieri, Giaccaglia (16’st Sopranzetti). A disposizione: Sprecacè, Mataloni, Candidi, Gigli. All.Alessandrini.

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Soumahin, Rosini, Santoni, Lombardi N., Merciari (44’st Alberighi), Errico, Zuppardo, Pieri (41’st Toromani), Louati. A disposizione: Hysa, Paterni, Maggioli, Sapucci, Salvi, Alfonsi, Diop. All. Mastronicola

ARBITRO: Mihalache di Terni (Bianchi di Pistoia e Magherini di Prato).

MARCATORI:11′ Sivilla, 1’st Pieri, 22’st Pieri, 47’st Sivilla

NOTE: Ammonizioni: Nodari, Santoni, Merciari. Angoli: 6-3.