FOTO: al Mazzola il Santarcangelo si arrende alla capolista Matelica (0-2). Risultati e classifica

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:21 - 18 Novembre 2018

Il Matelica espugna il Mazzola di Santarcangelo per 2-0 consolidando il primato in virtù dello scivolone a Pineto del Cesena: ora i bianconeri hanno cinque punti da recuperare sulla capolista marchigiana.

Nel primo tempo al 22' prima occasione per il Matelica: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, De Santis la prende di testa ma la palla finisce a lato. Matelica vicino al vantaggio al 23’ con Franchi, che dal limite calcia in porta, ma calcia alto; al 39’ azione pericolosa del Matelica: Margarita serve Favo in area, che di testa non prende la porta.

In avvio di ripresa micidiale uno-due del Matelica. Al 7' cross in area di Angelilli e Arapi di sinistro la piazza all’angolino. Un minuto dopo raddoppio di Pignat. Al 16' ci prova Falomi, ma Avella para senza problemi per poi superarsi poco dopo. Al 41' sugli sviluppi di un calcio di punizione, Cascione salta più alto di tutto ma spedisce la palla alta sopra la traversa.





IL TABELLINO





SANTARCANGELO-SS MATELICA 0-2

SANTARCANGELO: Battistini, Mancini, Broli (Moroni), Dhamo (Guidi), Bondioli, Maini, Peroni (Bernardi), Cascione, Cinque, Fuchi (Corvino), Merlonghi (Falomi). All: Galloppa.

MATELICA: Avella, Arapi, Riccio, De Santis, Favo (Bittaye), Benedetti, Angelilli (Bugaro), Pignat, Dorato (Santeramo), Margarita (Fioretti), Franchi (De Marco). All: Tiozzo.

ARBITRO: Scatena di Avezzan (Cortinovis di Bergamo - Gatti di Gallarate)

RETI: 7' st Arapi, 8' st. Pignat

NOTE: ammoniti: Dhamo, Cascione, Favo, Maini, Guidi. Recupero: pt 0' , st. 5'.





RISULTATI: Campobasso-Giulianova 0-1 (Di Paolo); Forlì-Francavilla 2-2 (Ambrosini, Ambrosini; Cruz, Mele); Isernia-Castelfidardo 0-1 (Calabrese); Jesina-Avezzano 0-2 (Cerone, Cerone); Pineto-Cesena 1-0 (Tomassini); Recanatese-Sammaurese 2-2 (Sivilla, Sivilla; Pieri, Pieri); Sangiustese-San Nicolò 0-0; Santarcangelo-Matelica 0-2 (Arapi, Pignat); Savignanese-Agnonese 1-1 (Vandi; Sorgente); Vastese-Montegiorgio 1-0 (Shiba).



CLASSIFICA: Matelica 33, Cesena 28, San Nicolò 26, Sangiustese 24, Savignanese 22, Recanatese 21, Francavilla 20, Pineto 19, Sammaurese 18, Giulianova 17, Santarcangelo 17, Vastese 14, Montegiorgio 13, Avezzano (-3) 11, Castelfidardo 11,