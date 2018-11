Calcio Promozione: Morciano scivola in casa, il Reno passa 2-0

Sport

Morciano di Romagna

| 17:18 - 18 Novembre 2018

MORCIANO: Marconi, Polini, Ubaldi, Tenti, Ingrosso, Rocchetti; Brisigotti, Longoni (dal 65' Ottaviani), Angelelli (dal 61' Gambuti), Monaldi, Rotondi.

In panchina: Batani, Bencivenga, Calesini, Muccini, Sperandio, Ceccaroni. All. Pessina.

RENO: Stella, Giorgini, Acquaviva, Bonavoglia, Baldi, Rossi, Taddei (dal 38' Esposito), Francisconi, Bottini (dal 79' Cassani), Carrioli (dal 90' Finotelli), Scoglio (dal 77' Bandini)

In panchina: Lami, Calderoni, Acunzo, Caon. All. Ragazzini.

ARBITRO: Farsi di Ferrara (Assistenti: Tonti di Rimini e Ali Hichri di Imola).

RETI: 53' Rossi, 85' Bandini.

NOTE: ammoniti Longoni, Giorgini e Acquaviva.



Prestazione incolore del Morciano, sconfitto 2-0 in casa dal Reno. Primo tempo senza grosse emozioni, con la prima occasione che arriva al 39': Francisconi chiama Marconi alla parata in due tempi. Nella ripresa il Reno spinge alla ricerca del vantaggio, mettendo in difficoltà la retroguardia biancorossa. Al 53' la gara si sblocca grazie a Rossi, che capitalizza una respinta di Marconi per infilare sotto la traversa, da 25 metri, con un preciso pallonetto. Il Morciano ha l'occasione del pareggio al 59' con Rotondi, che supera un avversario e calcia in porta, Stella è battuto, ma un difensore in recupero salva sulla linea di porta. E' l'unico sussulto del Morciano: il Reno è padrone del campo e manca il raddoppio al 78', con la conclusione di Bottini che sfiora il palo, a Marconi battuto. Sette minuti dopo Bandini dalla distanza supera Marconi per il definitivo 0-2.