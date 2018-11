Calcio D, per la Savignanese il successo sfuma nel recupero: 1-1 con l'Olympia Agnonese

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:51 - 18 Novembre 2018

La Savignanese raccoglie un punto contro l'Olympia Agnonese, ma resta l'amaro in bocca in quanto la formazione molisana ha raggiunto i gialloblù in pieno recupero. Avvio di marca gialloblù in cui la squadra di Farneti risponde alla chance di Pejic, cui si oppone in due tempi Pazzini, con un'occasione a testa per Guidi, che tocca piano su cross di Vandi, Peluso, il cui colpo di testa su assist di Manuzzi termina alto, e Longobardi (conclusione deviata in corner). Sul finale di frazione azione meravigliosa non sfruttata però da Vandi, che per poco non tocca la palla decisiva.

Nella ripresa la formazione di mister Farneti continua ad attaccare e immediatamente Scarponi e Longobardi vanno vicini al goal entrambi in due circostanze. La Savignanese insiste e, finalmente, al 18' trova il vantaggio con Vandi, abile sul secondo palo a incornare in goal su sponda di testa di Manuzzi. Nel finale i molisani ci provano, ma Pazzini, come i suoi compagni di retroguardia, è sempre vigile e non si scompone mai. Sembra finita, invece al 92' arriva la beffa con la rete del neo entrato Sorgente che impatta il match.

IL TABELLINO

SAVIGNANESE-OLYMPIA AGNONESE 1-1

SAVIGNANESE: Pazzini, Gudi, Gregorio, Longobardi, Peluso (32' st. Brigliadori), Scarponi (43' st. Giunchetti), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F, Russi, Turci (43' st. Succi) A disp: Forastieri, Giua, Tamagnini, Gasperoni, Albini, Manuzzi R. All Farneti

AGNONESE: Kuzmanovic, Corbo (34' st. Sorgente), Litterio (26' st. Gentile), Ricciardi, Bisceglia, Cassese, Dezai, Salifu (29' st. Lauria), Jawo, Antonelli (26' st. Nyang), Pejic. A disp: Venturini, Calabrese, Caputo, Cerase, De Stefano. All Foglia

Marcatori: 17' st. Vandi, 47' st. Sorgente

Ammoniti: Litterio, Pejic