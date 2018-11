Calcio Eccellenza, il Cattolica in crisi: al 'Calbi' il Progresso passa per 2-1. E' il quarto ko di fila

Sport

Cattolica

| 16:38 - 18 Novembre 2018







Il Cattolica è in crisi: cade per la quarta volta di fila in campionato, questa volta allo stadio Calbi per mano del Progresso. Nel primo tempo al 22' il Cattolica reclama un rigore per intervento di Barone in area su Protino lanciato a rete. Succede tutto nella ripresa. Gli ospiti passano al 3': punizione di Massimiliano Rossi, respinta corta della difesa, rovesciata di Fiorini che sbatte sotto la traversa e fnisce in rete. Il pareggio al 34'. Conclusione di Sartori, il portiere Albertazzi si lascia sfuggire la sfera che carambola in rete. Al 38' il Cattolica sfiora il bis con Boschetti di testa su cui il portiere fa buona guardia. Poi ci prova inutilmente Sartori, al rientro dopo la squalifica (assenti Bianchi e Nicola Palazzi). Al 39' il Progresso torna in vantaggio con Massimiliano Rossi a risolvere a due passi dalla porta di Palazzi, poi ha l'opportunità con Karapici ha l’opportunità di chiudere i conti, ma la difesa sventa il pericolo.



IL TABELLINO



CATTOLICA: G. Palazzi, Sylla, Di Addario, Mercuri (19′ st Parma), Ceramicoli, Tombari, Boschetti, Pari (19′ st Cruz), Protino (25′ st Casolla), Sartori, Bartomioli. A disp.: Tarsi, Pasini, Formica, Amati. All. Angelini.



PROGRESSO: Albertazzi, Bassoli, Di Giulio, Barone, Resta, Lodi (24′ st Monnolo), Grazioso (39′ st Gilli), M. Rossi, Ceresi (1′ st Zattini), Karapici, Fiorini (41′ st Vandelli). A disp.: Tartaruga, Cotti, F. Rossi, Lupusor, Maioprano. All. Marchini.



ARBITRO: Piraccini di Cesena (Fecheta di Faenza e Scafuri di Reggio Emilia)



RETI: 3′ st Fiorini, 34′ st Sartori, 39′ st M. Rossi.



NOTE: ammoniti: Ceramicoli, Di Addario, Resta, Karapici.