Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, tris al Gatteo (3-1). A segno Gentile, Luca Zavattini e Castiglioni

| 16:21 - 18 Novembre 2018

SANT'ERMETE: Gentili, Giorgini, Castiglioni, Ciccarelli, Zavattini N., Mussoni; Gentile (76' Marcaccio), Contadini (70' Bettini); Zavattini L. (57' Rossi), Vukaj (91' Bonifazi), Belloni (89' Molari).

In panchina: Vandi. All. Pazzini.

GATTEO: Castagnoli, Ricci (76' Francisconi), Moscotti, Gobbi, Grieco (90' Grieco); Pouye, Gozzi (70' Golinucci), Niang; De Martino, Mercuri, Abbondanza (66' Fall).

In panchina: Platia, Tosi, Calisesi, Salaroli, Battistini, . All. Giorgini.

ARBITRO: Casali di Rimini.

RETI: 5' Gentile, 39' Zavattini L., 61' Castiglioni, 69' Niang (G).

NOTE: espulso al 57' Mussoni per proteste. Ammoniti Ciccarelli e Golinucci.





Il Sant'Ermete si conferma dopo la bella vittoria di Secchiano con il Novafeltria: i "verdi" regolano 3-1 il Gatteo allenato dall'ex Giorgini. Questa volta il pessimo inizio di stagione (5 sconfitte consecutive) sembra oramai alle spalle. Al 2' Belloni, rinfrancato dalla splendida prova di domenica scorsa, avanza in progressione e dal limite calcia a lato. Tre minuti dopo ancora lo straripante Belloni avanza sulla fascia e serve al centro il tap-in di Gentile, che apre le marcature. Il raddoppio arriva al 39' grazie all'incursione di Giorgini sulla destra: il cross a mezz'altezza trova la deviazione vincente di Luca Zavattini. A inizio ripresa il Sant'Ermete rimane in dieci per il rosso comminato a Mussoni, ma ci pensa Castiglioni al 61': parte dalla sua metà campo arrivando poi a concludere dai trenta metri, togliendo le ragnatele sotto l'incrocio dei pali. Al 69' il Gatteo accorcia con un potente tiro da fuori area di Niang.