Terremoto nel riminese, non risultano danni. Iniziate verifiche a Santarcangelo, zona dell'epicentro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:19 - 18 Novembre 2018

Il terremoto di magnitudo 4.2 avvenuto nel Riminese è stato "avvertito dalla popolazione e al momento non risultano danni a cose o persone". Lo conferma il Dipartimento della Protezione civile, la cui Sala Situaione Italia si è subito messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile. Epicentro nella zona di Santarcangelo: nel Comune, "stanno per iniziare una serie di sopralluoghi dei tecnici comunali per verificare in via precauzionale eventuali danni". E' quanto scrive, sulla propria pagina Facebook, l'Amministrazione comunale.