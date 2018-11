Due big americani della musica Jazz in trio con il bassista Marcello Sutera: dodici le tappe del tour

Attualità

Rimini

| 15:11 - 18 Novembre 2018

Faranno tappa anche a Rimini due noti artisti a livelli internazionali, per un tour con un terzo artista molto conosciuto, in Italia e all'estero. Si tratta di Frank McComb e Dennis Chambers, che costituiranno un trio con Marcello Sutera.





Frank McComb, già pianista di Prince e famoso per aver suonato per Obama in America, cantante, tastierista e produttore americano, vanta collaborazioni prestigiose nell’ambito della Black Music: Prince, Chaka Kahn, Will Smith, Branford Marsalis, George Duke, Patrice Rushen, Phillip Bailey (Earth, Wind & Fire), Gamble and Huff (il mitico duo di autori dei più grandi successi della Motown).





Dennis Chambers, uno dei più iconici batteristi del mondo, festeggia quest’anno i suoi 40 anni di carriera avendo debuttato nel 1978 con i Parliament/Funkadelic. Durante la sua impressionante carriera ha suonato con John Scofield, John McLaughlin, Brecker Brothers, Bob Berg, Mike Stern, Tower of Power, David Sanborn, Steve Khan, Bill Evans, Steely Dan, oltre ai suoi progetti con i C.A.B. e Niacin. Dal 1998 al 2013 è stato il batterista dei Santana.





Marcello Sutera, uno dei bassisti più attivi sulla scena nazionale ed internazionale, residente a Rimini ha collaborato con: Peter Erskine, Gary Novak, Lenny White, Lee Pearson, , Trilok Gurtu, Scott Henderson, Frank Gambale, Frank McComb, Fred Wesley, Kelly Joyce, Bob Franceschini, Cesare Cremonini, Irene Grandi, Franco Califano, Luisa Corna, Karima.





Ad aprire i loro concerti in Romagna sarà Martina Gaetano, giovane cantante Riminese che uscirà con il suo nuovo singolo “Shine” il 4 Dicembre. Dodici date in tutta Italia dal 21 Novembre al 5 Dicembre passando da Roma, Milano, Napoli, Cesenatico, Cattolica, Bologna. E’ programmato un party di fine tour proprio a Rimini in una grande Jam session il 4 Dicembre.