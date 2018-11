Attualità

Rimini

| 14:59 - 18 Novembre 2018

A seguito delle scosse telluriche che si sono verificate in Emilia-Romagna, nella zona di Rimini, dalle 13.50 la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Rimini e Cesenatico (linea Rimini – Ravenna) e tra Cesena e Riccione (linea Bologna - Ancona) per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici specializzati. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana.