La terra trema a Rimini e Provincia: forte scossa di terremoto. L'epicentro vicino a Santarcangelo

| 13:55 - 18 Novembre 2018

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Rimini e Provincia intorno alle 13.48 di domenica 18 novembre: molte persone sono uscite spaventate in strada, dalle proprie abitazioni. I centralini dei Vigili del Fuoco intasati dalle chiamate: al momento non si registrano danni. La scossa si è sentita in tutta la Romagna: breve, ma particolarmente intensa. L'epicentro a 4 km da Santarcangelo di Romagna, a una profondità di 43 km, con magnitudo 4.2, secondo le rivelazioni dell'Ingv. Un'altra scossa di terremoto si era verificata alle 12.48.