Attualità

Novafeltria

| 13:35 - 18 Novembre 2018

Quattro giorni di chiusura per l'ufficio postale di Novafeltria. Per lavori di manutenzione all'impiantistica e alle strutture interne lo stabile di via Roma sarà interdetto al pubblico da lunedì 26 a venerdì 30 novembre. Il personale dell'ufficio di Novafeltria sarà dislocato in parte allo sportello di Secchiano, che sarà aperto a disposizione dei cittadini.