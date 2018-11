'Mi hai rubato la bici': scoppia la lite e volano pugni a Miramare. Il ferito rifiuta le cure mediche

Cronaca

Miramare

| 12:59 - 18 Novembre 2018

Nella notte tra sabato e domenica è scoppiata una lite tra due uomini dell'Est Europa in viale Marconi, a Miramare di Rimini. Un trentenne di nazionalità ucraina è stato colpito con un pugno da un rumeno, nella concitazione di una lite scoppiata per futili motivi. Il secondo accusava il primo di avergli rubato la bicicletta. Il ferito ha rifiutato le cure del pronto soccorso e non sarebbe intenzionato a presentare denuncia. Probabilmente durante le lite erano tutti e due in stato di alterazione per aver assunto alcol. Sul posto sono intervenuti la Squadra Volante della Polizia e il personale del 118.