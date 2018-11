Alticcio al volante, scappa all'alt della Polizia e finisce sulla ciclabile. La patente gli era stata ritirata 3 volte

Cronaca

Rimini

| 12:55 - 18 Novembre 2018

Dopo una serata in discoteca e dopo aver assunto dell'alcol, si è messo al volante della sua automobile, in compagnia di tre amici. Un 31enne della Provincia di Pesaro è finito nei guai domenica mattina, in zona Ghetto Casale a Rimini: non si è fermato all'alt della Polizia, in via Montescudo, ma il suo tentativo di fuga è fallito. Il giovane ha infatti perso il controllo della vettura, ha sbandato ed è finito sulla ciclabile. Disperatamente ha cercato di far perdere le proprie tracce, scappando a piedi e nascondendosi. E' stato però ritrovato dalla Polizia. Anche i suoi tre amici, tutti marchigiani,erano alticci dopo la serata n discoteca. Il 31enne, al quale la patente era stata ritirata tre volte per guida in stato di ebbrezza, è stato denunciato per lo stesso motivo, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. L'auto non è stata sequestrata perché intestata ad uno dei passeggeri che in un primo momento hanno detto di non conoscere il 31enne ma di avergli chiesto un passaggio fino a casa lasciandogli guidare la vettura.