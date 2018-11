Cronaca

Rimini

| 12:06 - 18 Novembre 2018

Incidente stradale sulla via Montescudo domenica mattina. Per cause ancora al vaglio un'auto ha perso il controllo finendo fuori strada verso la ciclabile. E' successo verso le 9.30 all'altezza di Ghetto Casale. A bordo del mezzo quattro ragazzi. Sul posto per i rilievi la Polizia.









Foto di un lettore di altarimini.it arrivata al numero segnalazioni Whatsapp 347 8809485