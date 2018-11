Basket D, Bellaria incontenibile: non c'è scampo per l'International Imola (96 - 76)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 07:59 - 18 Novembre 2018

Il Bellaria Basket peiga anche per 73-58 l'Internationa Imola. Primo quarto di showtime per i biancoblu: Galassi è incontenibile e buca la difesa imolese, Tassinari e Foiera lo seguono a ruota, poi entra Maralassou che segna subito e per finire, ruba palla sulla rimessa seguente alla tripla di Galassi, e a fil di sirena inchioda la schiacciata del 31-12. Nel secondo periodo la difesa bellariese concede qualcosa di troppo agli ospiti, che approfittano delle difficoltà offensive dei padroni di casa, unite a qualche ingenuità di troppo, per tornare in partita e così si va negli spogliatoi sul 45-34. Dopo la pausa, il Bellaria torna in campo con più decisione e determinazione, e, spinto da un grande Foiera, allunga sul +19. Gli ospiti provano a reagire, ma i padroni di casa scappano sul 69-48, per poi chiudere il quarto sul 73-58.

Nell’ultimo periodo i biancoblu si limitano ad amministrare con i canestri di Galassi, Zaghini e Maralassou. Gli uomini di Domeniconi toccano il +29, poi il coach bellariese svuota la panchina con il match che si conclude sul 96-76. Da segnalare l’espulsione di capitan Tassinari, sanzionato con un tecnico e un antisportivo da un arbitraggio piuttosto fiscale con falli quantomeno dubbi sanzionati a Bellaria.

IL TABELLINIO

BELLARIA BASKET - INTERNATIONAL IMOLA 96-76

BELLARIA: Mazzotti 5, Galassi 28, Gori, Tassinari 11, Foiera 24, Zaghini 8, Maralassou 14, Benedettini 3, Tongue 3, Sirri, Malatesta. All.: Domeniconi

IMOLA: Ricci Lucchi 5, Fazzi 9, Wiltshire 8, Canovi 6, Dirella 15, Alberti 6, Franzoni 2, Ravaglia 8, Barba 11, Bollati, Poli 6. All.: Santi

PARZIALI: 31-12, 45-34, 73-58

ARBITRI: Campedelli e Paradiso