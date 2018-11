Volley B2 femminile, l'Emanuel perde al tie break con la capolista Clai dopo la rimonta dallo 0-2 al 2-2

Sport

Rimini

| 00:12 - 18 Novembre 2018

Sconfitta casalinga per l'Emanuel Riviera Volley per 3-2 (13-25, 15-25, 25-23, 25-23) per mano della capolista Clai Imola che ha dimostrato anche sul parquet della palestra Rodari tutto il suo valore tecnico e fisico. Nei primi due set l'approccio al match della squadra di Nanni non è stato dei migliori al contrario di quello delle rivali, determinate e molto precise in tutti i fondamentali. I parziali parlano da soli. Molti gli errori sul versante riminese, mentre dall'altra parte riusciva tutto alla perfezione. Un gap netto che nel secondo e nel terzo parziale è stato ricucito. L'Emanuel è cresciuta in intensità, alcune buone giocate hanno dato coraggio alle riminesi mentra dall'altra parte la Clai mollava un po' la presa. Morale della favola: Rimini si portava sul 2-2. Al tie break l'ha spuntava Imola che nella maratona dal punto di vista mentale aveva un po' più di energie. Ma pur nella sconfitta, in un match esaltante caratterizzata da tanti scambi di altissimo livello tecnico, l'Emanuel ha avuto la conferma di essere un team di valore e con tanto carattere. Sabato 24 alle ore 21, la si gioca la settima giornata: per il Riviera Volley Rimini trasferta ancora in quel di Reggio Emilia contro la Gramsci Poo Volley.

EMANUEL RIVIERA VOLLEY Leonardi 24, Zucchini 5, Orsi 9, Benevenuti 7, Catalano 1, Vujevic 4, Godenzoni 20, Macchi (libero9. Ne: Piastra, Aglio, Nicoletti, D'Emilio, Bissoni. All. Nanni



RISULTATI

Arbor Interclays- Caf Acli Stella Rimini 1-3 (25-20 22-25 24-26 15-25)

Bleuline Lib.Forli' -T&V Civiemme Campagnola 3-2 (21-25 27-29 25-15 25-13)

Esperia Cremona - Calerno S.Ilario 3-0 (25-14 25-12 25-17)

Emanuel Riviera Rimini Csi Clai Imola Bo 2-3 (13-25 15-25 25-23 25-23)

My Mech Cervia R.I.V. -Gramsci Pool Volley 1-3 (25-19 23-25 21-25 23-25)

Rubierese- Gs Fruvit Rovigo 3-2 (12-25 25-21 26-24 17-25 15-12)

Vtb Pianamiele Bologna Liverani Lugo domenica.



CLASSIFICA

Clai Imola 16; Blueline Forlì 15; Rubierese 14; Gramsci, Emanuel Rimini 13; Esperia Cremona 11; Arbor Interclays 10; Fruvit Rovigo 7; Liverani Lugo, VTB Pianamiele Bologna, Caf Acli Stella Rimini 6; T&V Civiemme Campagnola 4; My Mech Cervia 2; Calerno Sant'Ilario 0.