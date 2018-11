Volley B maschile, la Rovelli cade ancora per 3-0: troppo forte il Calci. Urgono rinforzi

Sport

Morciano di Romagna

| 23:19 - 17 Novembre 2018

Altra netta sconfitta (0-3) per la Rovelli Moriciano contro un’altra squadra super attrezzata come la formazione pisana del Calci che schiera giocatori che hanno calcato per anni la serie A. La Rovelli parte timorosa contro i forti avversari, poi li riprende a quota 13, e poi attraversa un altro momento di blackout che porta i pisani al vantaggio del primo set. Solo a sprazzi la Rovelli nei successivi parziali metterà in difficoltà gli ospiti, mostrando anche buone cose, ma solo in rare occasioni. Necessità sia di rinforzi questa Rovelli, sia di una buona carica di buonumore: con i musi lunghi, malgrado siano comprensibili, viste le difficoltà che si stanno affrontando, non si fa molta strada.



IL TABELLINO

DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO – PEIMAR CALCI 0 - 3

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 2, Morichelli 15, Omaggi 2, Vanucci 6, Facchetti 4, Kiva 4, libero Maggioli, Daniel 0, Fabbri 4, Benini 0. All. Rovinelli. Vice: Passamonti.

CALCI: Ciulli 3, Pellegrino 13, Andreotti 13, Nicotra 7, Testagrossa 6, Razzetto 8, L1 Grassini, Guemart n.e., Bedini 2, Verbeni n.e., Fascetti 0, Nannini 1, Di Nasso n.e.All. Berti.



ARBITRI: Polenta-Albergamo



NOTE: Rovelli b.s. 10 ace 5 muri 3 errori 12. Calci: b.s. 5 ace 7 muri 9 errori 8

PARZIALI 15-25/19-25/15-25