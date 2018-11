I legali di Gessica Notaro rispondono al grido d'innocenza di Tavares: 'è stato sempre condannato'

Attualità

Rimini

| 20:04 - 17 Novembre 2018

"È un suo diritto continuare a proclamarsi innocente", solo "una constatazione: fino ad ora, tutti i giudici che nelle diverse fasi processuali hanno giudicato e sentenziato in nome del popolo italiano, hanno ritenuto l'imputato colpevole dei gravi reati contestatigli". Così gli avvocati di Gessica Notaro - Alberto e Fiorenzo Alessi - replicano a Edson Tavares, il 30enne condannato per lo sfregio con l'acido alla sua ex Gessica Notaro, che si è dichiarato innocente dopo la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato una condanna a 15 anni. Finora è stato condannato "senza alcun dubbio ed incontestabilmente. Di questo, e solo di questo, al momento si deve oggettivamente tenere conto", ribadiscono i legali di Gessica, pur precisando di non avere, "come avvocati della persona offesa e parte civile signora Notaro, nessuna osservazione o rilievo. Per di più ancora in assenza delle motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Bologna di giovedì scorso".