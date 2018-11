Rimini, torna "Fattore Innovazione", appuntamento per la formazione delle imprese

Attualità

Rimini

| 19:13 - 17 Novembre 2018

Undici tavoli di lavoro tematici curati da esperti, speech singoli e workshop per conoscere e sperimentare nuovi modelli di pratica aziendale, di business e di capacità innovativa.

Una location, l’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, originale rispetto ai luoghi solitamente scelti per eventi di formazione.

Tutto questo è Fattore Innovazione un progetto che nasce con l’idea di creare dialogo, interazione e contaminazione fra i principali attori del mondo del lavoro: imprenditori, manager, professionisti, ideatori di startup. Ai gate anche gli studenti di alcuni istituti superiori di Rimini, i lavoratori del domani, invitati per incontrare ed intervistare gli imprenditori sul significato delle parole impresa e lavoro.



Un’intera giornata di networing positivo, martedì 20 novembre 2018, con ben 25 professionisti a disposizione. Apertura dei check in alle ore 10.15 con i saluti istituzionali, si proseguirà con 4 speech e due tavole rotonde, mentre nel pomeriggio undici tavoli di lavoro daranno la possibilità di sperimentare in prima persona casi concreti e potere capire come applicare nuove strategie per migliorare l’efficienza in azienda.



“Dopo il successo del primo appuntamento che si è tenuto nel mese di luglio a Coriano – sottolineano gli ideatori - abbiamo deciso di organizzare il secondo appuntamento di Fattore Innovazione a Rimini, in un luogo unico e strategico allo stesso tempo per il nostro territorio come l’Aeroporto e per mettere a frutto la capacità di innovare della nostra comunità.

In particolar modo ci riempie di soddisfazione il fatto che, ad evento già lanciato, abbiano deciso di salire a bordo importanti partner, a dimostrazione di quanto innovazione e formazione siano temi di grande interesse per imprese e realtà del nostro territorio che vogliono guardare lontano. Grazie al loro intervento si è potuta rendere la partecipazione ancora più accessibile”.



Fattore Innovazione è ideato, organizzato e realizzato da dieci aziende di Rimini e San Marino (Webit, Zeitgroup, SimpleNetworks, Botika, Libertas, Izeos, Engynya, , Rubiko, Eshu Adv, Moab), alcune anche competitor fra loro, che hanno deciso di superare gli individualismi per creare valore aggiunto a favore del territorio mettendo a fattor comune esperienze, risorse, valori, entusiasmo e voglia di creare qualcosa di utile per la comunità.

Ha il patrocinio di Provincia di Rimini e Comune di Rimini ed è sostenuta da importanti realtà aziendali della Romagna come ad esempio Gruppo Focchi e Bucci Industries.



Programma e informazioni: www.fattoreinnovazione.it