Non solo assistenza, ma punto di incontro per persone con disabilità: a Riccione il primo centro in regione

Attualità Riccione | 19:08 - 17 Novembre 2018 Da diversi anni la Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) che, per legge, tutela e rappresenta sul territorio oltre 6.000 persone con disabilità residenti nei 25 comuni della provincia di Rimini, si adopera per l'apertura di appositi sportelli informa handicap allo scopo di servire il maggior numero di famiglie che presentano casi di disabilità. L'intera attività viene svolta ponendosi quali interlocutori ed in collaborazione con gli enti preposti dal Comune alle Ausl all'Inps locale.

A Riccione, grazie alla disponibilità della città, si è riusciti ad allestire un centro (primo esperimento del genere in regione) che non solo offre servizi e consulenze alle famiglie dei disabili ed a loro stessi, ma permette di essere frequentato al di là del bisogno del momento.

Il Centro riveste una notevole importanza sociale nel territorio ed opererà nel distretto Ausl di Riccione e che comprende 13 comuni per testimoniare il rinnovato impegno in un settore che fino ad oggi è stato lasciato ai margini degli interventi pubblici.

All'evento hanno partecipato numerosi cittadini, soci Anmic e famiglie, diverse personalità politiche tra le quali il vice sindaco di Riccione Laura Galli, l'On.le Elena Raffaelli, l'ex sindaco Massimo Pironi, il presidente regionale Anmic Francesco Degiovanni, i presidenti Anmic delle province di Forlì Cesena e Pesaro. Al taglio del nastro è seguito il taglio della torta con la presenza della madre ( classe 1927) di una iscritta Anmic da oltre 30 anni e che ha noleggiato a proprie spese una vettura per essere presente all'evento.

Presente la Banca del Tempo di Riccione che con i suoi volontari ha garantito l'operatività dell'evento.