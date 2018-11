Riccione, uno stand per promuovere la cultura della sicurezza stradale. Iniziativa anche per i bambini

Attualità

Riccione

| 19:03 - 17 Novembre 2018

Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana e il Corpo intercomunale di Polizia Locale erano presenti sabato pomeriggio, in occasione della Giornata Nazionale delle Vittime da Strada, con appositi stand allestiti in Piazzale Ceccarini, per promuovere la cultura della sicurezza stradale e incontrare i cittadini per sensibilizzarli in relazione ai principali comportamenti di guida scorretti, causa prevalente degli incidenti stradali. E' stato allestito un percorso per i bambini e distribuito materiale informativo inerente la sicurezza stradale.