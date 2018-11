FOTO: inaugurato il parco degli olivetani a Riccione, nuovo spazio verde per la comunità

Attualità

Riccione

| 17:43 - 17 Novembre 2018

Sabato pomeriggio è stato aperto al pubblico il Parco degli Olivetani nell'area ex fornace, inaugurato alla presenza del sindaco Renata Tosi. A precedere il taglio del nastro la benedizione di Don Antonio Moro, parroco della Chiesa di San Martino.



IL PROGETTO. L’area del Parco degli Olivetani si estende su di una superficie complessiva di 3,5 ettari, è compresa tra il fiume Rio Melo, viale Einaudi, il vecchio cimitero, l’area della ex Fornace e la antica via Flaminia. Nel sito come testimonia il catasto Calindri, redatto tra la fine del XVIII e gli inizi del secolo XIX, non erano presenti costruzioni se non il convento dei frati Olivetani.





Secondo le previsioni del Regolamento Urbanistico Edilizio, l’intervento realizzato ha previsto unicamente il recupero e la riconversione di questa parte di territorio comunale con opere a verde senza nuove edificazioni. Il nuovo parco sorge all’interno di un’area di interesse paesaggistico, oggetto di interventi di preservazione per i valori storici, naturali, morfologici, estetici e per gli aspetti idraulici. Si tratta di un’area tutelata, come indicato dall’art. 142 del D.Lgs n.42/2004, perché è attraversata dal bacino del rio Melo.





Il progetto è infatti consistito in interventi finalizzati a preservare le caratteristiche morfologiche dell’alveo per consentire di funzionare come corridoio ecologico e per la rinaturalizzazione della scarpata di viale Einaudi. La posizione strategica rispetto alla viabilità cittadina, la funzionalità e la classificazione come area PAN ( Area di Protezione Ambientale e Naturalistica) dal PTCP con necessità di riqualifica sono stati gli elementi che dal punto di vista progettuale hanno inciso sulla elaborazione di una proposta che andasse verso un riutilizzo intelligente della intera area.





DICHIARAZIONE DEL SINDACO TOSI. "Con questa inaugurazione Riccione vive un momento speciale per più motivi. Riconosciamo l’antichità di questo luogo, con un riferimento storico all’ ordine religioso dei monaci Olivetani, che nei secoli ebbero dimora in questa fascia di terra, come testimonia il Piano Regolatore Comunale. In secondo luogo delineiamo un primo importante tassello nel percorso archeologico all’aperto che, con il nuovo parco, dal ponte romano al nuovo museo del territorio sarà un unico grande disegno. E il polmone verde inaugurato oggi va in questa direzione : l’attenzione per l’ambiente e per il verde coniugato alla nostre radici. Da qui la scelta di riportare a nuova luce una zona della città che ha richiesto interventi decisivi con grandi piantumazioni e soprattutto l’intento di creare uno spazio a disposizione dei riccionesi e dei turisti. Uno spazio che, è bene rimarcare, abbiano scelto di convertire in un grande parco. Per mitigare il massiccio impatto del Trc sul territorio di Riccione, il Comune ha ricevuto un contributo economico per nuove piantumazioni in quest’area. Ebbene noi abbiamo scelto di dirottare quel contributo per strade e marciapiedi a ridosso del tracciato e abbiamo aumentato l’investimento finanziario per realizzare quest’opera. Con una scelta politica precisa abbiamo spinto per creare nuovo verde e nuovi spazi. Questo sarà un ulteriore luogo di aggregazione e di comunità che potrà migliorare la qualità di vita di tutti noi, anche attraverso un particolare rispetto riservato al patrimonio verde che abbiamo inaugurato”.



Foto: Daniele Casalboni