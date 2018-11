Colpito da coltellata nel parcheggio del centro commerciale Diamante, lite shock a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 17:30 - 17 Novembre 2018

Un litigio tra persone dell'Est Europa è terminato con un accoltellamento, nel pomeriggio intorno alle 15.30 nel parcheggio del centro commerciale 'Diamante' di Cattolica, da cui partono i furgoncini privati di spedizione merce verso l'estero. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, un ucraino è stato ferito a un braccio da altri due stranieri, probabilmente connazionali. L'uomo è stato trasportato in Ospedale a Rimini e non è in pericolo di vita. La dinamica ricorda l'aggressione della scorsa settimana a Viserba, ai danni due altri due ucraini che lavorano come autotrasportatori, a scopo di rapina. Anche in quel caso ad agire erano stati in due, armati di un piccolo coltello. Per gli investigatori è prematuro mettere in relazione i due episodi: in questo ore infatti stanno sentendo ancora la testimonianza della persona aggredita.