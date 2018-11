Le Befane di Rimini festeggiano 13 anni: grande festa con maxi torta e Serena Garitta

Eventi

Rimini

| 16:27 - 17 Novembre 2018

Dopo lo spettacolo di questa sera in compagnia di Mogol, celebre paroliere di Lucio Battisti, domani domenica 18 novembre 2018 dalle 15.30 grande festa per il tredicesimo compleanno de Le Befane Shopping Centre di Rimini, il centro commerciale che aprì i battenti il 22 novembre 2005.

Come ogni festa di compleanno che si rispetti, e come tradizione vuole, musica e divertimento all'interno de Le Befane Shopping Centre, grazie alla comicità sonora della Mabo Band e all'attesissimo momento del taglio della torta, in compagnia di Serena Garitta, vincitrice del Grande Fratello 4 e noto volto televisivo, da diversi anni inviata di Domenica Live e Pomeriggio Cinque per Canale 5 e conduttrice di B-Lab per Sportitalia.

I festeggiamenti proseguono per tutta la settimana.



Venerdì 23 novembre 2018

BLACK FRIDAY. Il Black friday è la giornata più attesa dagli appassionati di shopping durante la quale è possibile approfittare di sconti e offerte su prodotti di ogni tipo. Anche tantissimi negozi de Le Befane aderiranno.



Sabato 24 novembre 2018 ore 11.00 – 15.30 – 18.00

BE ASTA. Condotta dal celebre Damiano Gagliani e dedicata ai possessori della fidelity card Be-Fan Card, sabato 24 novembre 2018 torna l'atteso e ultimo appuntamento dell'anno con Be Asta, uno dei giochi più divertenti e amati dal pubblico de Le Befane Shopping Centre. Tre le aste previste: alle 11.00, alle 15.30 e alle 18.00. Tantissimi i prodotti che saranno battuti (elenco e regolamento: www.befancard.it). Come si gioca? Accumulando gli scontrini dei propri acquisti e trasformandoli in punti presso i totem in Galleria, o tramite il sito e l'APP, è possibile partecipare alle Aste, e aggiudicarsi favolosi premi, “spendendo” i punti caricati sulla propria Be-Fan Card e utilizzandoli nelle aste coordinate dal battitore. Il regolamento completo è a disposizione presso l’InfoPoint de Le Befane Shopping Centre oltre che sul sito www.lebefane.it.



Domenica 2 dicembre 2018, dalle 15.30 in poi

BABBO NATALE CASTING. Una giornata di casting “pubblico”, durante il quale Le Befane cercherà un Babbo Natale “credibile” per offrirgli un lavoro per il periodo natalizio. I candidati saranno sottoposti a cinque prove: visual, vocale, fisica, di ballo, di lettura, fino a che si arriverà a decretare il Babbo Natale ufficiale de Le Befane Shopping Centre, con tanto di foto di rito e festeggiamenti finali.