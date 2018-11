Senatore Agostino Santillo a Cattolica, sopralluoghi anche sul fiume Ventena e nell'invaso del Conca

Attualità

Accompagnato dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Cattolica e di SIS, il Senatore Agostino Santillo ha effettuato stamani un sopralluogo in alcune zone del comprensorio focalizzando l'attenzione su tre necessità importanti in materia di sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico. L'incontro è stato organizzato dal Senatore Marco Croatti, sempre molto attivo per il territorio. Le competenze specifiche del Senatore Santillo hanno permesso di inquadrare immediatamente la situazione e pianificare alcuni step da attuare per procedere nella risoluzione di queste esigenze. Santillo, infatti, è Capogruppo delM5S per l’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) e, vista la sua qualifica professionale di ingegnere, è esperto di mitigazione del rischio idrogeologico e gestione delle risorse idriche.





Con i progetti di massima in mano, sono stati fatti sopralluoghi sul fiume Ventena all'altezza del Comune di San Giovanni in Marignano dove è prevista la costruzione di una cassa di espansione e le relative aree di compensazione. Successivamente ci si è spostati presso l'invaso del Conca per capire quale sia lo stato dell'arte per fa proseguire il progetto di realizzazione della futura "Cittadella della sicurezza" (Centro integrato di soccorso). Il Senatore ha potuto inoltre visionare la situazione attuale dell'invaso nel quale, nel corso degli anni, si sono andati ad accumulare i vari sedimenti portati dal fiume. Infine una visita lungo il corso del Tavollo per valutare le azioni di messa in sicurezza e visionare i progetti esistenti utili anche a mitigare l'impatto del limo trasportato dal fiume all'interno del porto canale. Va ricordato, infatti, che le opere di dragaggio necessarie per la navigabilità del porto hanno un costo notevole.