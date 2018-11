Crossfit Kids Battle, la prima a Rimini. Ecco la nuova disciplina per allenare al meglio i bambini

Sport

Rimini

| 16:16 - 17 Novembre 2018





Mescolare il divertimento a socialità e benessere psico-fisico non è sempre facile soprattutto in relazione ai bambini i quali ogni giorno sono immersi nello sconfinato universo pieno di ostacoli della crescita e della realtà sociale sempre meno sociale e più virtuale. E' da questi presupposti che Carol Tartaglia, insegnante di Crossfit nonché ex campionessa di livello europeo, ha ideato la Crossfit Kids Battle.

Il Crossfit è una disciplina multilaterale che incrocia più esercizi per ottenere una preparazione fisica ampia e generale in modo da migliorare forza, resistenza, equilibrio e flessibilità.

E allora perché lasciare questo privilegio solo ai grandi e non farlo provare anche ai bambini. Magari con la componente divertimento e il gioco è fatto. Nasce così Crossfit Kids al Crossfit Wayout di Rimini, unico centro ufficiale che propone questa attività. Un corso di Crossfit per bambini basato sulle tre F: Fitness, Fun e Food, per un allenamento che faccia bene a livello fisico, nel quale il divertimento sta al primo posto, con una componente di consapevolezza verso una giusta alimentazione.

Domenica scorsa è stata organizzata la prima Crossfit Kids Battle al Crossfit Wayout di Rimini: squadre formate da grandi e piccoli si sono sfidate a colpi di esercizi di Crossfit. Precisamente quattro squadre, formate da due crossfitter del box e trenta bambini divisi. I bambini avevano dai 3 anni ai 12. Durante la sfida i più grandi hanno aiutato i più piccoli, a dimostrazione del successo del progetto e dell’evento.

L’idea della battle nasce dall’insegnante (trainer) Carol Tartaglia insieme al suo staff di Crossfit Wayout. “Volevamo dare un’opportunità sana ai bambini. Ormai oggi sono bombardati da mille attività. La Battle vuol essere un momento in cui si fa attività fisica, dove ci si diverte e nel quale emergono valori importanti come il rispetto dell’altro, l’amicizia, la condivisione degli attrezzi e dei successi. Un momento che ci ha sorpreso piacevolmente in tal senso è stato quando la squadra vincente nel preciso istante in cui ha finito il WOD (il percorso di lavoro), è andata immediatamente a incitare l’altra squadra. Il tutto è terminato con una buona e sana merenda. Peculiarità della Crossfit Kids Battle è che nulla ha finalità competitive. L’importante è che tutti diano il meglio, qualsiasi sia il meglio. Quest’idea fa acquisire ai bambini sempre una maggior fiducia in se stessi, fondamentale per affrontare le sfide di ogni giorno”.

II corso è aperto a tutti i bambini dai 3 ai 12 anni, martedì, giovedì e sabato al box di Crossfit Wayout di Rimini, in via della Lontra 4. Ci sarà inoltre un Torneo di Natale, il prossimo evento di Crossfit Kids, aperto a tutti.