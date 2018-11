Volley A2 femminile, l'Omag alle prese con l'insidiosa trasferta di Marsala (2 punti)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 15:35 - 17 Novembre 2018



Domenica alle ore 16 l'Omag di San Giovanni in Marignano è di scena a Marsala nella penultima di andata della stagione regolare in A2 femminile. La squadra di Saja è al terzo posto, quella siciliana al penultimo con soli due punti (una vittoria e cinque sconfitte). Una sfida, però, da prendere con le molle per la formazione romagnola che nell'ultimo turno ha dovuto lasciare punto alla cenerentola Montecchio.



IL PROGRAMMA

Sabato 17 novembre, ore 20.30

Delta Informatica Trentino – Bartoccini Gioiellerie Perugi ARBITRI: Traversa-Papadopol

Domenica 18 novembre, ore 16.00

Sigel Marsala – Omag S.G. Marignano.ARBITRI: Proietti-Merli

Domenica 18 novembre, ore 17.00

Cuore di Mamma Cutrofiano – Conad Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: Giardini-Jacobacci

Barricalla Cus Torino – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio ARBITRI: Ciacco-Scotti

Riposa: Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo.



LA CLASSIFICA



GIRONE B

Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo 17; Bartoccini Gioiellerie Perugia 15; Omag S.Giov. In Marignano* 14; Delta Informatica Trentino* 12; Barricalla Cus Torino* 9; Conad Olimpia Teodora Ravenna* 8; Cuore Di Mamma Cutrofiano* 5; Sigel Marsala* 2; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio* 1.

* una gara in meno