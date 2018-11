Basket giovanile, domenica la giornata di qualificazione della San Marimo Basket Cup

Sport

Repubblica San Marino

| 14:49 - 17 Novembre 2018

La seconda edizione della “San Marino Minibasket Cup” è stato programmato per il primo e secondo giorno del prossimo dicembre, con tante squadre di vari centri minibasket sparsi per la penisola che hanno già confermato la prenotazione. Il torneo ha riscosso notevole interesse, tanto che per assegnare un ulteriore posto disponibile è stato organizzato un prologo, una giornata di qualificazione nella quale saranno impegnate sei squadre.



La categoria, lo ricordiamo, è quella degli Aquilotti (2008, ammessi 2009), con gare da quattro tempi di sei minuti (effettivi) e quattro contro quattro in campo. Ogni giocatore dei 12 a referto deve obbligatoriamente giocare almeno un tempo. Nel quarto parziale il quartetto è scelto liberamente.

La giornata di qualificazione avrà luogo domenica con due gironi da tre che si daranno battaglia in mattinata. Ad Acquaviva ecco impegnate San Marino, Cesenatico e Urbania, al Multieventi Ca’ Ossi Forlì, Angels Santarcangelo e Stamura Ancona. Nel pomeriggio, al Multieventi e alla palestra Casadei, semifinali incrociate prime-seconde e successive gare per designare la classifica finale dal 1° al 6° posto.

La vincitrice sarà automaticamente qualificata alla SAN MARINO MINIBASKET CUP dell’1 e 2 dicembre.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA

Cesenatico vs San Marino – 9.15, Acquaviva

Cesenatico vs Urbania – 10.15, Acquaviva

San Marino vs Urbania – 11.15, Acquaviva

Angels Santarcangelo vs Ca’ Ossi Forlì – 9.15, Multieventi

Ca’ Ossi Forlì vs Stamura Ancona – 10.15, Multieventi

Angels Santarcangelo vs Stamura Ancona – 11.15, Multieventi

Semifinale 1A vs 2B – 14.30, Multieventi

Semifinale 1B vs 2° - 14.30, Casadei

5°-6° posto – 15.30, Casadei

3°-4° posto – 15.30, Multieventi

1°-2° posto – 16.30 Multieventi