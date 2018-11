Basket C Silver, RBR torna al Flaminio contro l'Anzola. Per i tifosi domenica quattro sorprese

Sport

Rimini

14:29 - 17 Novembre 2018

Dopo il turno di stoop domenica RBR (foto Aldo Sgroi) torna al Flaminio alle ore 18 sfidando Anzola, che nelle prime 4 partite ha raccolto 0 punti per poi rifarsi con 2 vittorie consecutive (l'ultima nel derby con la Salus).

Coach Massimo Bernardi, a questo appuntamento come arriva RBR?

“Durante queste due settimane di riposo per quanto concerne la parte fisica, abbiamo aumentato un po' i carichi di lavoro con il preparatore atletico. Dal punto di vista tattico c'è stato modo di affrontare con più attenzione in particolare due aspetti fondamentali del gioco: l'attacco e la difesa a zona."

Guardando la classifica si nota come Bologna Basket 2016 stia tenendo il vostro stesso ritmo (100% vittorie) e la scorsa giornata ha sconfitto l'altra squadra imbattuta fino ad allora, Fiorenzuola. La cosa la sorprende? Può essere uno stimolo per voi durante la stagione?

“Non mi sorprende perchè si sapeva che Bologna è una squadra forte composta da giocatori bravi che hanno giocato anche in Serie A. Mi sembra un po' presto per guardare la classifica anche perchè con questa formula particolare per cui ogni giornata ci sono due squadre che riposano alcuni hanno giocato 6 partite altre 4, penso che sia necessario aspettare la fine del girone d'andata per fare qualche considerazione in più sulla classifica".

La società annuncia intanto quattro sorprese. La prima è la RBR LOTTERY: partirà questo gioco grazie al quale potrete vincere gadget RBR.

La seconda sono i calendari ufficiali di RBR, dove si troveranno tutte le partite in casa e in trasferta. Le altre due sorprese si conosceranno al palazzetto.