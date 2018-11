FOTO: inaugura Gluten Free Expo alla Fiera. Il sindaco di Rimini: 'nessuna frizione con Vicenza'

Attualità

Rimini

| 13:54 - 17 Novembre 2018

Inaugurate sabato mattina, alla Fiera di Rimini, Gluten Free Expo, salone internazionale dedicato al mercato e ai prodotti senza glutine e Lactose Free Expo, salone dedicato al mercato e ai prodotti senza lattosio, organizzate da Exmedia Srl, società di IEG – Italian Exhibition Group. Dopo i saluti istituzionali di Patrizia Cecchi, Direttore Fiere Italia e dall’Assessore del Comune di Rimini, Roberta Frisoni si è tenuto un talk show dal titolo “L’evoluzione del mercato free from nel settore horeca”. Moderati da Alfonso Del Forno, fondatore e Presidente di Nonsologlutine Onlus, sono intervenuti Patrizia Cecchi, Mariapia Gandossi, Brand Manager di Gluten Free Expo e Lactose Free Expo, Gabriele Bozio, Executive Manager di CAST Alimenti, Rossanina del Santo, referente Nazionale Dipartimento Solidarietà ed Emergenze per Allergie e Celiachia della FIC, Francesca Obici, Presidente AIC Associazione Italiana Celiachia Emilia-Romagna e Maria Sole Facioni, Presidente AILI, Associazione Italiana Lattointolleranti.

Dal talk show sono emersi spunti interessanti per quanto riguarda il mercato free from e il settore Ho.Re.Ca.: negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione da parte dei professionisti nei confronti dei consumatori per proporre nei menù un’offerta senza glutine e senza lattosio sempre più ampia.





Al termine Patrizia Cecchi, Direttore Fiere Italia, ha dato alcune anticipazioni sull’edizione 2019.





Gli organizzatori sono soddisfatti della collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che anche per l’edizione 2018 ha supportato le manifestazioni organizzando una delegazione composta da buyers esteri provenienti da Sud Africa, Regno Unito, Canada e Romania. Inoltre, lunedì 19 novembre la D.ssa Iula Casale, Trade Analyst esperto del settore dell’Ufficio ICE Agenzia di Montréal, terrà un webinar rivolto alle aziende presenti in fiera per offrire una panoramica sulle opportunità del mercato canadese.





Appuntamento alla Fiera di Rimini, ingresso Ovest, fino a martedì 20 novembre per scoprire le ultime novità di prodotto e i trend del mercato.





IL COMMENTO DEL SINDACO DI RIMINI GNASSI: "Proprio questa mattina mi sono sentito con il sindaco di Vicenza Rucco. Mi trovo in piena sintonia con le sue parole quando afferma che non c'è alcun problema con Rimini. E, come gli ho ribadito, per Rimini non c'è alcun problema con Vicenza. C’è stata e c’è piena sintonia istituzionale. Ed è per questo che la nostra parola d'ordine è avanti !, con il processo di collocazione in Borsa di Italian Exhibition Group. Un processo complesso e articolato ma soprattutto ambizioso perché risponde all'esigenza del gruppo e dei territori di costituire un polo fieristico di valenza mondiale, attraverso una sinergia che oltrepassa i confini provinciali e regionali. Il percorso di IEG è fondato su un progetto industriale di Ieg che ha e trova la piena e totale fiducia delle istituzioni nei confronti dell'intero management del gruppo. Anche in questo senso Rimini e Vicenza sono due città e due istituzioni che sul polo fieristico non hanno mai ragionato in termini di ruoli e carriere di questo o quello ma esclusivamente nell'interesse del gruppo e nell'attuazione del suo piano industriale".