Cattolica, addio a Valerio Braschi: imprenditore e grande sportivo. Tante persone alle esequie

Attualità

Cattolica

| 17:49 - 17 Novembre 2018

Sabato 17 novembre tante persone erano presenti, all'interno e all'esterno della piccola Chiesa del cimitero di Cattolica, per l'ultimo saluto allo sfortunato Valerio Braschi. Il 52enne cattolichino alcuni mesi fa é stato colpito da un brutto male che purtroppo lo ha sottratto all'affetto dei suoi cari. Figlio maggiore di Lorenzo, Valerio Braschi da diversi anni aveva creato una propria azienda in territorio sammarinese, la "Valerio Braschi Gir Overwear And Leather", specializzata in abbigliamento in pelle e pellicce pregiate. Nel tempo libero, oltre alla famiglia, si dedicava alle corse in auto, raggiungendo anche ottimi risultati. Sposato con Yulia Kplbycheva di Mosca, ha avuto due figli Kristofer e Lorenz. Dopo la separazione da Yulia, ha sofferto molto per la lontananza dai figli, trasferitisi a Mosca con la Madre, anche se le loro visite gli hanno sempre provocato una grande gioia, esternata sulla propria pagina Facebook. In seguito si era legato alla nuova compagna Susy Smith, con la quale ha vissuto momenti felici fino alla sua morte. Alle esequie erano presenti tutti i famigliari, i figli, la ex moglie, la sua compagna, il fratello, i parenti e tantissimi amici, imprenditori e sportivi che lo hanno accompagnato fino alla sua tomba, nel cimitero di Cattolica.

Ballante