Volley femminile, nel campionato Under 18 territoriale la Ke Car Rimini piega Viserba nel derby (3-0)

Sport

Rimini

| 13:51 - 17 Novembre 2018

Nella seconda partita del campionato Under 18 territoriale il Riviera Volley Rimini targato Ke Car(foto) ha battuto in maniera netta nel derby del PalaRinaldi il Viserba per 3-0 consolidando il primato in classifica (nel primo turno ha piegato il BVolley sempre per 3-0). Il sestesso titolare era il seguente: Moras palleggiatrice, Pellegrini opposto, Aglio e Forlani in banda, Pederboni e Fattori centrali, Evangelisti libero. Eloquenti i punteggi: 25-15, 25-17, 25-20. Le ragazze allenate da Edo Nanni, che partecipano anche al campionato regionale Under 16, hanno sfoderato una ottima prestazione, non perdendo mai la concentrazione. Era ancora assente Semprini Cesari (infortunata), che da lunedì ricomincerà la preparazione mentre Morelli dopo un mese di stop si è ben comportata: sta ritornando velocemente in condizione e nel terzo set si è fatta notare per giocate importanti. A riposo Salgado nelle ultime uscite tenuta sotto pressione.

Le prime due classificate del girone accedono alla fase successiva: un girone di sei squadre.

Prossimo turno venerdì 23 alle ore 20,30 a Santarcangelo contro l’Acerboli.



KE CAR RIMINI: Moras, Ariano 1, Magi 4, Pellegrini 8, Aglio 10, Forlani 4, Pederboni 7, Fattori 4, Morelli 6, Evangelisti (libero). Ne. Salgado. All. Nanni, vice Forlani.