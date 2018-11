Dai domiciliari al carcere per detenzione e spaccio di droga: due arresti a Misano e Coriano

Cronaca

Misano Adriatico

| 09:19 - 17 Novembre 2018

Sempre nel corso del pomeriggio di ieri i Carabinieri di Misano Adriatico, hanno tratto in arresto P.M.S. 47 enne Colombiana, residente in Riviera, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in sostituzione della vigente misura cautelare degli arresti domiciliari, dovendo la stessa scontare la pena residua anni 5 di reclusione. L’arrestata, è stata associata presso la casa circondariale di Forlì.

Due arresti dei Carabinieri di Coriano e Misano Adriatico. Giovedì pomeriggio i militari hanno portato in carcere un 42enne lombardo, domiciliato in una comunità terapeutica. L'uomo deve rispondere di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'ordine di carcerazione è stato emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Milano in sostituzione dell'affidamento in prova.

Venerdì pomeriggio una 47enne colombiana per dentezione e spaccio di stupefacenti. La donna si trovava ai domiciliari ed è stata portata in carcere a Forlì. Deve scontare una pena residua di 5 anni di reclusione.