San Marino, un arresto e una denuncia per spaccio e assunzione di stupefacenti

Cronaca

Repubblica San Marino

| 07:17 - 17 Novembre 2018

Un cittadino albanese è stato arrestato per spaccio di cocaina, un sammarinese denunciato per detenzione ai fini di uso della stessa sostanza. Le indagini del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria sono iniziate 15 giorni fa. Le due persone sono state seguite, riprese e fotografate. Giovedì verso le 13 i militari sono intervenuti bloccando i due durante lo scambio di stupefacente. Il sammarinese aveva un grammo di cocaina mentre lo spacciatore nascondeva due dosi. Quest'ultimo è stato arrestato e si trova al Carcere dei Cappuccini. Venerdì si è svolto l'interrogatorio di garanzia. Altre indagini sono in corso.