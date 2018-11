Al via sabato in fiera a Rimini la settima edizione di Gluten Free Expo

Eventi

Rimini

| 18:48 - 16 Novembre 2018

Al via sabato 17 novembre alla Fiera di Rimini la settima edizione di Gluten Free Expo, il salone internazionale dedicato al mercato e ai prodotti senza glutine e la seconda edizione di Lactose Free Expo, il salone dedicato al mercato e ai prodotti senza lattosio organizzati da Exmedia società di Italian Exhibition Group e in programma fino a martedì 20. Le due manifestazioni sono supportate anche dall'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane che ha organizzato una delegazione composta da buyers esteri provenienti da Sud Africa, Regno Unito, Canada e Romania.