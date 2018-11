Il Presidente della regione Emilia Romagna incontra il prefetto di Rimini

Attualità

Rimini

| 17:58 - 16 Novembre 2018

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha incontrato il Prefetto di Rimini Alessandra Camporota nella storica Sede di Palazzo Massani. L’incontro, avvenuto in un clima di viva cordialità e reciproco interesse, è stato occasione di un proficuo confronto sulle tematiche di maggiore coinvolgimento per il territorio e occasione d’ascolto per le rispettive attività istituzionali che si intersecano o si integrano nell’agire per la comunità locale. Nel segno di una comune e condivisa visione delle relazioni inter istituzionali, dall’incontro è emersa la volontà di favorire ulteriori e proficui scambi.