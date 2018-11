L'inverno farà sul serio, non sarà mite: le previsioni stagionali dell'esperto meteo Randi

Attualità

Rimini

| 07:42 - 18 Novembre 2018

L'inverno 2018-19 potrebbe distaccarsi dagli ultimi inverni, con temperature meno miti. E' quanto emerge dall'analisi di Pierluigi Randi di Emilia Romagna Meteo. "Avremo un campo termico grosso modo intorno alla norma per dicembre e gennaio, non particolarmente mite, benché non eccessivamente freddo", spiega l'esperto previsore. Su febbraio c'è un margine di incertezza ancora più alto: "Mi fermerei quindi sui primi due mesi, dove non sembrano esserci condizioni particolarmente miti come è successo negli ultimi inverni". Si tratta certamente di previsioni a lungo termine, con riferimento alle emissioni di inizio novembre, quindi un quadro ancora in evoluzione. Tuttavia l'inverno potrebbe "tornare a fare l'inverno". Ascolta l'analisi di Pierluigi Randi.