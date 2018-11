Caso Shalabayeva, in sette a processo: c'è anche il questore di Rimini Maurizio Improta

Cronaca

Rimini

| 17:24 - 16 Novembre 2018

Gli indagati sono accusati a vario titolo di sequestro di persona e falso. L'inizio del processo nei loro confronti è stato fissato il 24 settembre del 2019. Tutti hanno sempre sostenuto la correttezza del proprio comportamento. L'inchiesta sull'espulsione dall'Italia di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov, e della loro figlia Alua (avvenuta a Roma nel maggio del 2013) è approdata a Perugia per competenza in seguito al coinvolgimento del giudice di pace Lavore. La donna e la figlia sono poi tornate in Italia e a Shalabayeva è stato riconosciuto l'asilo politico. Cortese, dopo avere guidato lo Sco, è attualmente questore di Palermo. Improta guida invece la questura di Rimini.