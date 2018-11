Cattolica, arriva il più grande Villaggio natalizio della Riviera Adriatica

Attualità

| 16:58 - 16 Novembre 2018

Un gioioso fermento anima strade e piazze di Cattolica, il motivo è presto detto: tutti sono al lavoro per far rivive l’atmosfera magica natalizia. Quest'anno la “Regina di Ghiaccio” si appresta ad ospitare Babbo Natale ed il suo fantastico villaggio al cui interno si troveranno tanti luoghi tutti da visitare, vivere, gustare: dalla casa con Santa Claus in carne ed ossa, all'ufficio postale dove i bambini potranno scrivere le proprie letterine. Un luogo nel quale, ogni giorno, un’equipe di animatori organizzerà piacevolmente il tempo libero degli ospiti, per far sì che la loro vacanza fuori stagione rimanga indelebile nel ricordo: dal trucca bimbi agli spettacoli di magia, dai laboratori didattici ai grandi spettacoli di musical, concerti e gospel. Tutto questo creerà il più grande villaggio natalizio della Riviera Adriatica che ospiterà spettacoli, musical, esibizioni per bambini e proiezioni.

La città sta cambiando “pelle” e si addobba al meglio per cittadini e turisti: da piazza I° Maggio, passando per viale Bovio, le piazze Nettuno, del Mercato e della Repubblica. Si lavora a ritmo sostenuto per partire ufficialmente il prossimo sabato 24 novembre, ma per le vie si possono già vedere stesi tappeti rossi e le prime luminarie che vengono sistemate. Tantissime altri allestimenti ed attività prenderanno corpo in questi giorni e saranno svelati a breve.

La prossima settimana il manifesto ufficiale del “Natale a Cattolica” verrà affisso in numerosi comuni tra Emilia Romagna e Marche. Pronti 750 manifesti da 1 metro per 70 e in più previsti anche cartelloni ancora più “emozionali” da 6 metri per 3. A tutto ciò si aggiunge una comunicazione pervasiva su mezzi di informazione, online e social-network.

“Sarà un Natale spettacolare – spiega il Sindaco Mariano Gennari – che siamo sicuri farà contenti grandi e piccini. La Regina di Ghiaccio allieterà le giornate di cittadini e turisti e siamo certi richiamerà tanta gente nella nostra città. Il nostro obiettivo è quello di confermare un brand che funziona, “Cattolica – città del Natale”, per offrire qualcosa in più a chi già ci conosce e, soprattutto, per accendere in tutti gli altri la curiosità di venirci a visitare durante gli ultimi mesi dell'anno. Diamo l'appuntamento per tutti al prossimo fine settimana per svelare cosa è grado di offrire la nostra città”.