Fiere Rimini e Vicenza, il consigliere Matteo Marzotto si dimette in polemica con Cagnoni

Attualità

Rimini

| 16:20 - 16 Novembre 2018

Le sue dimissioni da consigliere di amministrazione di Italian Exhibition Group - la società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza - Matteo Marzotto le aveva già presentate lo scorso 25 settembre con effetto a partire dalla "data di inizio delle negoziazioni delle azioni in Borsa come previsto dagli accordi tra Rimini Congressi e Vicenza Holding". Ieri, invece, le ha formalizzate in "una lettera inviata alla società e all'azionista Vicenza Holding" e "con efficacia immediata". E' quanto si legge in una nota congiunta di Ieg, Rimini Congressi e Vicenza Holding. Alla luce della scelta, viene puntualizzato, "Ieg, congiuntamente con i propri azionisti Rimini Congressi e Vicenza Holding, prende atto di tale decisione e ringrazia Matteo Marzotto per l'operato svolto". La società, conclude la nota, "prosegue il percorso verso la quotazione che avverrà nei tempi previsti e comunque subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità".