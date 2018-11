Partito corso di difesa femminile, proseguono gli incontri a Riccione

Attualità

| 15:46 - 16 Novembre 2018

“ L’obiettivo del corso di difesa personale femminile è di informare in maniera pratica, professionale e non banale, la questione della violenza contro le donne, che spesso chiama in causa la famiglia, la società civile, la comunità e la scuola. L’elevata adesione femminile raggiunta quest’anno sono certo che rispecchi una maggiore consapevolezza nel prendersi cura di se da parte di un numero crescente di donne, anche con l’apprendimento di utili tecniche di difesa” Così l’assessore agli affari generali Andrea Dionigi Palazzi sul corso, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con l' Arma dei Carabinieri, alla palestra Centro Danza Riccione, che quest’anno prevede 11 incontri,gratuiti, a cadenza settimanale. A dare il benvenuto con l’assessore giovedì sera 15 novembre alle 43 donne iscritte quest’anno, e in aumento rispetto all’edizione passata, erano presenti il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Riccione Marco Califano, il luogotenente Claudio Cacace, il maresciallo maggiore Andrea De Cesaris e la presidente della Commissione Pari Opportunità Barbara Bassan.