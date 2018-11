Trecentocinquantamila euro per la pista ciclabile da via Roma a via Settembrini

Attualità

Rimini

| 15:19 - 16 Novembre 2018

E’ di 350mila il contributo della Regione Emilia Romagna per la realizzazione del collegamento ciclabile da via Roma a via Settembrini, fino alla rotatoria di via Chiabrera. Il progetto infatti è risultato il primo in graduatoria tra i 93 candidati al bando per la promozione della mobilità ciclistica che la Regione ha emanato a giugno e ha ottenuto il massimo del contributo, pari al 50% dell’investimento per l’intera opera.

Il progetto, del costo complessivo di 700mila euro, prevede un collegamento ciclabile di 2,710 km consentendo un incremento centrale per la mobilità sostenibile cittadina. L’infrastruttura permetterà infatti di unire i due poli strategici della Stazione Ferroviaria e dell’Ospedale Infermi mettendoli a sistema, a sud, con l'asse esistente che già conduce a Miramare e, a nord, con quello che, passando dalla stazione, sarà realizzato fino a Rivabella. Il percorso entrerà inoltre in connessione con itinerari ciclabili e con l'asse di collegamento verso il centro città ed alla marina.

“Siamo molto soddisfatti dell'accoglimento del nostro progetto e della valutazione, che ci vede primi in graduatoria – commenta l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni - Si tratta di un progetto che completa un asse portante della bicipolitana, la cui candidatura è avvenuta anche tenendo conto delle indicazioni pervenute dai partecipanti alla consultazione avviata la scorsa primavera tra le procedure di accompagnamento all'adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. La Regione ha mostrato un impegno importante e costante nel promuovere la mobilità ciclabile e il Comune di Rimini da canto suo si è sempre mostrato molto attento nel cogliere e interpretare le opportunità che si sono manifestate in questi anni a livello regionale o nazionale per portare avanti progetti e investimenti di supporto alla mobilità ciclabile. Fa anche piacere rilevare che, in occasione di questo specifico bando, la Provincia di Rimini si distingue con due progetti di assoluto rilievo, uno a Rimini e uno a Riccione, che si classificano ai primi posti della graduatoria regionale”.

Il bando prevede che i lavori di realizzazione delle opere, finanziati attraverso le risorse del Fondo coesione e sviluppo 2014-2020 del ministero delle Infrastrutture e trasporti, si realizzino entro il biennio 2019-2020. Sarà stipulata un’apposita convenzione tra Regione e Comune per definire modalità e cronoprogramma dei lavori.